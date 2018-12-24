РИАМО - 24 дек. Подмосковные власти выплатят по 10 тысяч рублей сотрудникам Росгвардии за активную работу в 2018 году, всего поощрят порядка 5,5 тысяч правоохранителей, соответствующее постановление областного правительства имеется в распоряжении РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 5488 сотрудникам Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области <…> в размере 10 тысяч рублей каждому», - говорится в документе.

Премии выплатят тем сотрудникам, кто принимал в 2018 году активное участие в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности в период проведения общественно значимых массовых мероприятий на территории Подмосковья.