РИАМО - 24 дек. Жителям столицы предложили поздравить друг друга с Новым годом, загрузив открытки с поздравлениями на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

«Скоро Новый год. Впереди 10 дней каникул. Нас ждут парки и фестивали, лыжные трассы и катки, детские елки и новое кино, музеи и театры. И самое главное – нас ждут близкие и друзья, чтобы вместе провести самый любимый праздник. Пусть новый, 2019-й год принесет много добра всем нам и нашему любимому городу!» — написал Собянин на своем персональном сайте.

На сайте можно отправить открытку: для этого в форме нужно заполнить заголовок, написать текст поздравления и выбрать фон. На выбор – несколько тематических изображений новогодней Москвы, но можно загрузить и свой фон.

Уже готовые открытки, которые жители столицы отправили для всех москвичей, можно посмотреть в галерее.

Всего в новогодние праздники в столице пройдет свыше 400 мероприятий, праздничные площадки города готовы принять около 10 миллионов человек. С 31 декабря по 2 января главной праздничной площадкой будет улица Тверская, которая станет пешеходной. Программа праздничных мероприятий была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в специальном голосовании на «Активном гражданине».

В столице до 13 января также проходит главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Как провести зиму в Подмосковье>>