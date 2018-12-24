РИАМО - 24 дек. «АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилей до 2026 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Корпоративное развитие группы «АвтоВАЗ» направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда до 2026 года. Компания планирует выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов приняты в Инжиниринговый центр», – отмечается в материале.

Также компания закладывает основу для исполнения долгосрочных планов.

«С этой целью «АвтоВАЗ» стал генеральным партнером молодежного форума iVolga. Кроме того, руководители автомобильной компании провели встречи со студентами самых крупных вузов Поволжья», – уточняется в сообщении.

Подводя итоги 2018 года, в «АвтоВАЗе» отметили уверенную реализацию среднесрочного плана по развитию.

«Автомобили Lada стали не только брендом номер один в России, но и стали чаще поставляться на экспорт», – заключается в материале.