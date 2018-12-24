РИАМО - 24 дек. В Москве установили мемориальную доску на доме, где проживал писатель, журналист Юрий Нагибин, в понедельник в Армянском переулке прошла торжественная церемония, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

На доме №9 в Армянском переулке в столице появилась мемориальная доска выдающемуся писателю, сценаристу Юрию Нагибину. На торжественной церемонии открытия присутствовали его родственники, представители городских властей.

«Нагибин был мастером малых форм – писал рассказы, заметки, небольшие повести. Много сотрудничал с газетами (публиковаться начал еще в годы войны, был военкорром «Труда». Он же стал автором сценария многих фильмов, в том числе «Председатель», «Бабье царство», «Дерсу Узала», трилогии о гардемаринах. И, безусловно, он являлся блестящим знатоком столицы: вырос в самом ее сердце в окрестностях Чистых прудов, много писал о Москве в своих произведениях. Отрадно, что в городе появилась мемориальная доска Юрию Марковичу», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Автором бронзовой доски стал известный скульптор Александр Рукавишников. Она изображает анфас писателя, кажется, что он сидит за рабочим столом, озаренный светом настольной лампы.

«Позади него видны полки с многочисленными книгами. В тексте-посвящении указано, что «Известный российский писатель и киносценарист Юрий Нагибин родился, работал и жил в этом доме с 1920 года»», – подчеркивается в материале.

Родной отец Нагибина, дворянин, участник белогвардейского восстания, был расстрелян до рождения сына в Курской губернии. Мальчика усыновил друг отца, адвокат Марк Левенталь – благодаря его фамилии и отчеству мальчик смог окончить хорошую школу и поступить во ВГИК на сценарный факультет.

«А 1940 году Нагибина принимают в Союз писателей. Вуз он так и не окончил, поскольку началась война и молодого человека призвали на фронт. После тяжелой контузии его переводят в штат газеты «Труд». В 1943 году выходит первый сборник его рассказов. После войны продолжает публиковаться в газетах, пишет сценарии – в его багаже порядка 40 работ. Состоит членом редколлегии журналов «Знамя, «Наш современник», – перечисляется в сообщении.

Также в 1966 году поставил свою подпись под письмом в защиту писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, а в 1993 году подписал «Письмо сорока двух»

Произведения Нагибина описывают многие московские районы, особенно это касается предвоенного детства писателя и юности: Чистые пруды, Китай-город, Кремль и Красная площадь, Немецкая слобода, район Мосфильмовской улицы.

Писателя не стало в 1994 году. Нагибин похоронен на Новодевичьем кладбище.