РИАМО - 24 дек. С 1 января 2019 года будут изменены нормы ввоза автомобильным или железнодорожным транспортом, а также пересылки в международных почтовых отправлениях товаров для личного пользования, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«Так, с начала будущего года беспошлинно можно будет ввезти автомобильным или железнодорожным транспортом товаров общим весом не более 25 килограммов и на сумму не более 500 евро. Товары, ввозимые почтой, не должны превышать стоимость в 500 евро и быть весом не более 31 килограмма», – отмечается в сообщении.

Лимиты по ввозу товаров для личного пользования воздушным транспортом остаются неизменными.

Ранее пресс-служба Московской областной таможни сообщала, что за 11 месяцев в регионе деятельности таможни импорт составил почти 39 миллиардов долларов. Выросли поставки овощей и орехов, а также одежды, косметики и оптических приборов.

Регионом деятельности Московской областной таможни является Московская область и Москва, за исключением аэродромов и аэропортов, в том числе «Домодедова», «Шереметьева» и «Внукова». Таможне непосредственно подчинено 23 таможенных поста. В регионе деятельности функционируют 36 складов временного хранения и 15 таможенных складов.