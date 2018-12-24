РИАМО – 24 дек. В Московском зоопарке в следующем году изменят систему навигации, а также установят новые указатели из перерабатываемого пластика, сообщила в понедельник генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

«В следующем году мы поменяем нашу систему навигации. Эта система будет не просто из металла или пластика, мы с экологическим направлением и просвещением введем переговоры с заводом, который перерабатывает пластик. Хотим, чтобы стелы и указатели были из переработанного пластика», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что новая система навигации поможет гостям Московского зоопарка посмотреть большое количество животных, которые находятся в активной фазе, с учетом того, во сколько посетители пришли в зоосад.

«Мы хотели бы, чтобы от нас люди уходили с знаниями и с хорошим настроением», - добавила Акулова.