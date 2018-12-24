РИАМО - 24 дек. СИЗО «Бутырка» предложили превратить в досуговый центр по принципу реорганизации Новой Голландии в Санкт-Петербурге, такую инициативу высказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я предложил бы сделать «Бутырку» по принципу пространства на Новой Голландии в Питере. Это тоже была тюрьма, сейчас они сделали современное пространство. Там и ярмарки, и кафе, и историческая часть», - сказал Герасимов на заседании комиссии в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация, что легендарный тюремный замок «Бутырка», а также СИЗО №3 «Красная Пресня» в столице планируют закрыть навсегда. Вместо них могут построить современный следственный изолятор в новой Москве.