РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске на трассе А-107 в понедельник вечером образовалась пробка длиной около 6 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса на 18:29, на автотрассе А-107 в Подольске движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до остановки «Поворот на Никулино». Средняя скорость движения на данном участке автодороги составляет 3 километра в час. На данном участке автодороги произошла авария.

Помимо этого, на данный период времени в городском округе произошло еще шесть дорожно-транспортных происшествий, из-за которых затруднено движение на Варшавском шоссе у поселка Кузнечики; на улице Кирова у дома №39; на Большой Серпуховской улице у поворота на улицу Чистова; на Комсомольской улице у поворота на Промышленный переулок, а также на Симферопольском шоссе: у СНТ «Коллективный сад №3» и на съезде с Обводной дороги.