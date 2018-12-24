РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Дмитровского городского округа, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии Дмитровского городского округа Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дмитровского городского округа Московской области Нагорную Марию Николаевну - заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления территориальной политики Московской области», – говорится в документе.

Кроме того, членами конкурсной комиссии назначены консультант отдела территориального третьего управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Юрий Садовников и заместитель заведующего отделом развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики региона Екатерина Шмелева.

Настоящее распоряжение губернатора будет направлено в совет депутатов Дмитровского городского округа.

Девятого ноября были досрочно прекращены полномочия главы Дмитровского городского округа Елены Трошенковой в связи с отставкой по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы стал Илья Поночевный.