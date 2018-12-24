РИАМО - 24 дек. Реализация национальных проектов станет основой работы властей Подмосковья в ближайшие пять лет, Московская область сейчас участвует в 11 из 12 национальных проектов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие прошло под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В формате видеоконференции совместно с членами правительства России, руководителями профильных ведомств и главами субъектов Федерации обсуждались итоги разработки национальных проектов в 2018 году и планы по их реализации в 2019 году.

«Реализация национальных проектов, сформулированных президентом, станет основным лейтмотивом нашей работы в ближайшие 5 лет. Мы подготовили 50 региональных проектов, которые учитывают специфику Подмосковья: структуру нашей экономики, демографическую составляющую, уровень развития медицины и образования, состояние экологии», – сказал Воробьев.

Он добавил, что Московская область сегодня участвует в 11 из 12 национальных проектов, а также в 50 из 67 федеральных проектов, под которые, помимо федерального, предусматривается и региональное финансирование.

«Рассчитываем в полном объеме развернуть эту работу с нового года», – заключил Воробьев.

Национальные цели и стратегические задачи развития страны на период до 2024 года определены в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Всего в указе определены 12 направлений стратегического развития: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.