РИАМО – 24 дек. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что участникам конкурса «Лидеры России», которым необходимо будет реализовать социальный проект в своих регионах, дадут контакты трех организаций, которые помогут решить эту задачу, сообщает в понедельник РИА Новости.

Условием пропуска в финал для конкурсантов станет решение социально важной проблемы на территории своего региона.

«Это не готовое задание, которое надо получить, как кейс, и просто его выполнить. В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые могут им в этом помочь», – сказал Кириенко.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об Ассоциации волонтерских центров, фонде президентских грантов и региональных общественных палатах.

«Принципиальное условие - это до финала полуфиналисты должны будут такой проект реализовать и представить соответствующий видеоотчет. Ну а поскольку у нас есть три партнера - Общественная палата, Ассоциация волонтерских центров и фонд президентских грантов, то у нас будет независимая возможность проверить, как эта работа была проведена», – дополнил Кириенко.

Он добавил, что если такие проекты реализованы, то будет добавлен полупроходной балл.

«В прошлом году так было, кто-то проходит уверенно в финал, а дальше возникают полупроходные баллы, когда баллы сопоставимы у людей, и нам надо будет принять решение из 200-300 человек, кто может претендовать, но взять там может 30-40. Принципиальным решением при этом полупроходном балле будет оценка качества социальных проектов, которые реализуют наши конкурсанты», – заключил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

В полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли около 3,3 тысячи человек, в финал попадут 300.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тысяч человек. Более 91 тысячи человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.