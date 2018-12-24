РИАМО – 24 дек. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что участникам конкурса управленцев «Лидеры России» необходимо будет реализовать социальные проекты в своих регионах, при этом участникам не будут давать готовые кейсы, сообщает в понедельник ТАСС.

«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», – сказал Кириенко.

Он добавил, что участникам конкурса не дают готовых кейсов – они должны сами выбрать проблему в своем регионе и придумать ее решение.

Кириенко отметил, что принципиальное условие конкурса социальных проектов – «нельзя откупаться деньгами».

«То есть мы не проводим конкурс на то, у кого больше денег, кому не жалко их потратить. Хотя, если это требуется, в том числе и деньги привлечь для решения проблемы, отлично, но это не меряется размером денег», – подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ.

Он дополнил, что «просто благотворительность не засчитывается».

Кириенко заявил, что еще одним условием является организация команды – это не может быть действие, которое совершает один человек.

По словам Кириенко, тем, кто реализует хороший проект, но не попадет в финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит какие-то призы и систему поддержки.

В полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли около 3,3 тысячи человек, в финал попадут 300.

Как отмечается в сообщении, конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тысяч человек. Более 91 тысячи человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.