РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. В подмосковном Подольске задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в краже двух золотых браслетов из ювелирного магазина, сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции обратился директор ювелирного магазина на Комсомольской улице. Он подал заявление о том, что неизвестный, угрожая применением насилия, украл из магазина два золотых браслета стоимостью более 120 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 26-летний местный житель. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.