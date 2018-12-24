РИАМО - 24 дек. В Московской области постоянно формируется кадровый резерв директоров школ, десятки кандидатов из кадрового резерва уже работают в региональных школах, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В Подмосковье успешно функционирует проект по формированию кадрового резерва директоров школ. За год его работы десятки кандидатов были трудоустроены руководителями подмосковных общеобразовательных организаций», – сказала Забралова.

Она добавила, что региональный рекрутинг-центр был создан на базе Академии социального управления в декабре 2017 года.

«Принять участие может любой желающий, достаточно иметь профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет», – подчеркнула Забралова.

Она пояснила, что кандидат может иметь высшее профессиональное образование и дополнительное в области государственного и муниципального управления, менеджмента, управления персоналом и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Забралова пояснила, что отбор кандидатов осуществляется в три этапа: первый – компьютерное тестирование, второй этап – оценка компетенций, третий – разработка и защита концепции развития образовательной организации.

«Кандидаты, включенные в кадровый резерв, получают рекомендации по развитию своих компетенций, для них специально организуются тренинги, курсы и стажировки в лучших школах Подмосковья», – заключила она.

Заявку на участие в конкурсе можно оставить по ссылке.