РИАМО - 24 дек. Руководство Московской канатной дороги разработало новые тарифы на проезд, так, с 26 декабря по будням цена поездки в одну сторону для взрослых составит 200 рублей, в обе стороны - 350 рублей, по выходным стоимость билетов составит 250 и 400 рублей соответственно, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы канатной дороги.

Ранее представитель пресс-службы отметил, что по 24 декабря включительно проезд на Московской канатной дороге бесплатен. Начиная с 25 декабря проезд станет платным. Предполагалось, что билет в одну сторону составит 400 рублей по будням и 500 рублей по выходным, тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни и 800 рублей в выходные.

«По рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина руководством Московской канатной дороги были разработаны новые тарифы, которые вступят в силу с 26 декабря 2018 года», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что билеты для детей до 14 лет, многодетных семей и инвалидов второй и третьей групп в одну сторону по будням будут стоить 150 рублей, в обе стороны - 250 рублей, в выходные цена поездки составит 200 рублей и 300 рублей соответственно.

Собеседник агентства добавил, что период бесплатного проезда на Московской канатной дороге продлили на один день, до 25 декабря, в связи с незапланированной приостановкой работы дороги на один день из-за кибератаки 28 ноября.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

Московская канатная дорога будет работать в течение всей новогодней ночи>>