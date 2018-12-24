РИАМО - 24 дек. Завершилось расследование уголовного дело в отношении нескольких фигурантов, обвиняемых в похищении эстрадного певца Авраама Руссо в январе 2004 года, в настоящее время материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова, Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного певца в ресторан «Прага» в Москве. После чего сопроводил его в свой кабинет, расположенный на втором этаже указанного заведения, где совместно с иными лицами насильно стал удерживать потерпевшего и подверг избиению.

«Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях», – поясняется в материале.

Затем обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения», – подчеркивается в сообщении.

В отношении остальных соучастников вышеуказанного преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому в настоящее время продолжается расследование, а также международный розыск обвиняемого Исмаилова и других лиц.