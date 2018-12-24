РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. Госавтоинспекция Люберец за минувшую неделю привлекла к административной ответственности более 180 водителей, не пропустивших людей на пешеходном переходе, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 17 по 23 декабря 2018 года с целью снижения количества ДТП с участием пешеходов и стабилизации дорожной обстановки сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». За время проведения данных мероприятий инспекторами ДПС отдела ГИБДД привлечено к административной ответственности 182 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам», – говорится в сообщении.

Также инспекторы оштрафовали 83 водителей, которые совершили остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе или на расстоянии менее 5 метров до него.

«Отдел ГИБДД призывает и водителей, и пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД РФ: пешеходов – при переходе проезжей части, водителей – при проезде пешеходных переходов. Также быть предельно внимательными на проезжей части в зимний период. Пешеходам же еще настоятельно рекомендуем применять световозвращающие элементы на одежде не только вне населенных пунктов, но и в городской черте», – заключается в материале.