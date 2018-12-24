РИАМО (СТУПИНО) - 24 дек. В подмосковном Ступине госпитализировали 25-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой после ДТП, сообщил Ступинскому информагентству источник в пресс-службе Ступинской центральной районной клинической больницы.

«В Ступинскую ЦРКБ поступил мужчина, получивший травмы в дорожно-транспортном происшествии. У 25-летнего пострадавшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, множественные переломы нижней челюсти, открытый перелом решетчатой кости, ушиб грудной клетки», – сказала заместитель главврача по медицинской части Валерия Ануфриева.

Молодой человек был госпитализирован в травматологическое отделение СЦРКБ, где был осмотрен хирургом, неврологом, реаниматологом. Мужчине проведена компьютерная томограмма головы, ряд рентгенологических исследований.

«Дальнейшим лечением планируются осмотры пациента челюстно-лицевым хирургом, лором. Кроме этого, сделана заявка в Центр медицины катастроф для перевода мужчины в центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Наши медики успешно стабилизировали состояние пострадавшего, благодаря чему он готов к транспортировке в специализированное медицинское учреждение», – заключила Ануфриева.

По данным агентства, в понедельник на 178-м километре автотрассы М-6 25-летний водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком. Прибывшие на место ДТП медики скорой помощи приняли решение о транспортировке пострадавшего в Ступинскую ЦРКБ.