РИАМО - 24 дек. В понедельник руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков провел селекторное совещание, посвященное ходу заключения договоров с региональными операторами на вывоз мусора, мероприятие прошло в центре управления и принятия решений дома правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В совещании также приняли участие представители ряда областных структур: министерства ЖКХ, Государственного административно-технического надзора, МособлЕИРЦ. В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились руководители жилищно-коммунальных структур администраций городских округов и муниципальных районов Подмосковья.

«Новый экологический стандарт обращения с коммунальными отходами вводится в Московской области с 1 января 2019 года. Это обусловлено необходимостью сокращения объемов захоронения мусора и как можно более полной его переработки для дальнейшего использования», – сказал Соков.

Он уточнил, что управляющие организации и органы местного самоуправления обязаны довести всю необходимую информацию о раздельном сборе мусора до жителей через СМИ, интернет-сайты и социальные сети, общедомовые и подъездные стенды.