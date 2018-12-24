РИАМО - 24 дек. В понедельник совет депутатов подмосковного ЗАТО городской округ Молодежный единогласно избрал Виктора Юткина главой муниципального образования сроком на пять лет, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава ЗАТО городской округ Молодежный избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», - говорится в сообщении.

26 ноября 2018 года Ольга Туркова по собственному желанию ушла в отставку с поста главы городского округа Молодежный. Юткин стал временно исполняющим полномочия главы.