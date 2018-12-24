РИАМО - 24 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», в отношении ООО «Проспект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с ООО контракт на оказание услуг по обучению медицинских работников. В связи с нарушением ООО «Проспект» условий исполнения контракта, академия расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проспект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.