РИАМО - 24 дек. Вечером в понедельник столица встала в девятибалльных пробках, ситуация улучшится только к 22 часам, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения наблюдаются на северо-западе, северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге МКАД как на внешней, так и на внутренней стороне. Стоят крупные участки Третьего транспортного кольца и практически полностью Садовое кольцо.

Заторы образовались на улицах в районе Кремля, на Бульварном кольце, на Тверской, Красной Пресне, Кутузовском проспекте, набережных.

Автомобилисты также потеряют много времени, если поедут по шоссе Энтузиастов, Рязанскому проспекту, Люблинской улице, Каширскому шоссе, Ленинскому проспекте, проспекту Вернадского, Ленинградскому, Дмитровскому, Алтуфьевскому шоссе и проспекту Мира.

Пробки в девять баллов сохранятся до 20 часов, в это время, по прогнозу, дорожная ситуация будет оцениваться в восемь баллов. В 21 час будет шесть баллов, в 22 – четыре балла, в 23 – три балла.

По данным Росгидромета, в Москве вечером в понедельник идет слабый непрерывный снег, температура составляет минус 9 градусов. По итогам дня в столице сугробы могут вырасти до 27-29 сантиметров.