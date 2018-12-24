РИАМО- 24 дек. В подмосковном Клину завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект построен в рамках региональной адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы».

«Многоквартирный дом №1 расположен на улице Большевистская в городе Высоковск городского округа Клин. Застройщиком выступило ООО «СМУ-2». Площадь пятиэтажной новостройки составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. Жилой дом рассчитан на 105 квартир, 78 однокомнатных и 27 двухкомнатных квартир, жилой площадью более 3,5 тысяч квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Он добавил, что в общей сложности для переселения граждан из аварийного жилья предназначены 84 квартиры, полностью готовые к заселению.

«В ближайшее время 239 жителей из 84 аварийных помещений, расположенных на улице Ленина, дом 6, получат ключи и переедут в новые квартиры. Общая расселяемая площадь составляет порядка 2,4 тысячи квадратных метров. В данном муниципальном образовании программа на этот год выполнена», – заключил Тагиев.