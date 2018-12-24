РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Десять спортсменов из подмосковного Подольска завоевали первые места на турнире по смешанным боевым искусствам ММА «Time to fight», который проходил в микрорайоне Климовск, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Соревнования по смешанным боевым искусствам ММА в рамках 51‑го этапа турнира «Time to fight» проходили в микрорайоне Климовск в универсальном спортивном центре «Юность» 23 декабря. Всего в нем участвовали около 300 спортсменов.

«Из Подольска в данном турнире принимали участие 19 человек из четырех спортивных клубов. Победы одержали 10 спортсменов, в том числе Глеб Васильков, Николай Черкасов, Павел Безуглов и другие. Проиграли девять представителей городского округа», – сказала организатор.

Она отметила, что по итогам турнира первое место занял один из спортивных клубов Москвы, второе место у клуба из Железнодорожного, а третье – у спортивного клуба из Брянска.