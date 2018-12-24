РИАМО - 24 дек. Все мягкие игрушки, которые болельщики выкинули на лед после матча «Атланты» - «Алмаз» в подмосковных Мытищах, хоккеисты подарят детям в Мытищинской городской клинической больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На «Арене Мытищи» в рамках празднования хоккейного Нового года прошла благотворительная акция клуба молодежной хоккейной лиги «Атланты» и Siemens Healthineers. Хозяева проиграли матч одному из лидеров МХЛ череповецкому «Алмазу» со счетом 0:6, но это не помешало праздничной атмосфере, которая сопровождала предпоследнюю игру 2018 года, – с участием Деда Мороза, Снегурочки, подарками и розыгрышами призов.

«После финальной сирены состоялась благотворительная акция «Атлантов» и их партнера. Сотни мягких игрушек, которые болельщики выбросили на лед, станут новогодними подарками детям в Мытищинской городской клинической больнице», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что игра и результат, конечно, важны, но в любом случае добрые дела важнее.

«Благотворительная акция, проведенная мытищинскими «Атлантами» и их партнером в канун Нового года, хорошая инициатива. Болельщики тоже смогли в ней поучаствовать и сделать праздник для детей более светлым», – уточнил министр.