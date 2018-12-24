РИАМО - 24 дек. В поселении Сосенское в новой Москве началось строительство образовательного комплекса, завершить работы планируется в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект строится в новом жилом микрорайоне вблизи поселка Коммунарка в поселении Сосенское (НАО) в 6 километрах от МКАД, рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами.

«В комитет поступило извещение о начале работ. Учитывая, что Коммунарка активно застраивается жильем, образовательный комплекс будет востребован у местных жителей. Завершить строительство планируется во второй половине 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание будет разделено на функциональные блоки: трехэтажный блок дошкольной организации, а также 3-4-этажный блок школы. В детском саду обустроят групповые ячейки, дополнительные помещения для занятий с детьми, сопутствующие помещения.

Учебные классы начальной школы с рекреациями будут расположены обособленно. На верхних этажах разместятся кабинеты для учащихся 8-11 классов. Кроме того, оборудуют два спортивных зала 30 на 18 и 9 на 18 метров, библиотеку и многосветное пространство-атриум для отдыха учеников. В школе установят два лифта грузоподъемностью 1000 килограммов каждый.

На территории дошкольной организации разместятся групповые площадки – индивидуальные для каждой группы, а также физкультурные площадки. Для защиты детей от солнца и осадков для каждой группы установят теневые навесы.

В свою очередь, территория школы включает площадки для игр и отдыха, комбинированные физкультурные площадки и стадион с открытой трибуной для зрителей.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах новой Москвы. К проверкам привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проводят необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.