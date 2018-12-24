РИАМО - 24 дек. Суд приговорил к исправительным работам на 20 часов директора подсобного хозяйства Госфильмофонда в подмосковном Домодедове за неуплату в срок штрафа, назначенного Россельхознадзором, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В январе 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Домодедовской городской прокуратурой Московской области проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства Госфильмофондом, осуществляющим свою деятельность по адресу: Московская область, город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, проспект Госфильмофонда.

«В подсобном хозяйстве Госфильмофонда осуществляется содержание сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (КРС), свиньи и птицы). В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции»», – говорится в сообщении.

В мае 2018 года за выявленные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза директор подсобного хозяйства Госфильмофонда привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

В сентябре 2018 года за неуплату штрафа в срок в отношении директора подсобного хозяйства Госфильмофонда составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены в судебный участок №37 Домодедовского судебного района Московской области для принятия решения.

В ноябре 2018 года решением мирового суда директор подсобного хозяйства Госфильмофонда привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 20 часов.