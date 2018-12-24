РИАМО - 24 дек. В подмосковных Мытищах завершили строительство жилого дома на 925 квартир, также в здании есть подземный паркинг на 267 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корпус 42) с подземной автостоянкой в микрорайоне 16 городского округа Мытищи. Застройщиком здания является ООО «Загородная усадьба».

«Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Жилой дом и паркинг готовы к вводу», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь дома переменной этажности (14-25), состоящего из двух блоков 42.1 и 42.2 – 83 245 квадратных метров. К заселению готовы 925 квартир жилой площадью 57 093 квадратных метра. Из них 203 однокомнатных, 531 двухкомнатная, 161 трехкомнатная, 30 четырехкомнатных квартир.

Подземный паркинг в доме рассчитан на 267 машино-мест.

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