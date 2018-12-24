РИАМО - 24 дек. К концу этой недели в Московской области планируют открыть специальные площадки для отдыха в лесах, где можно будет покататься на снежных горках, а также выпить горячий чай, сообщается на странице в Instagram комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Мы хотим создать уникальный проект, где будут организованы зоны отдыха в лесу и именно в тех местах, которые уже полюбились жителям. Мы их благоустроим и создадим условия для безопасного и комфортного отдыха», - говорится в сообщении.

В подмосковных лесах планируют создать площадки для отдыха и развлечений, которые поменяют представление людей о природе, празднике и отдыхе. В таких зонах установят крепости из снега и горки, а также на свежем воздухе можно будет перекусить и выпить горячий чай.

«Цель нашего пилотного проекта: перейти от дикой рекреации, при которой гибнут деревья, появляется мусор в лесу и возникают проблемы с пожарной безопасностью, к комфортному и безопасному на хорошо организованных участках леса, которые уже давно активно используются жителями и гостями Подмосковья. Мы сделаем все возможное, направим все силы на то, чтобы 30 числа мы смогли принять наших гостей в лесу», - сказал руководитель Комлесхоза региона Иван Советников.

Кроме того, сотрудник пресс-службы Комлесхоза Подмосковья уточнил РИАМО, что площадки с зонами отдыха в лесу планируют открыть на территории городских округов Подольск, Ликино-Дулево, Воскресенск, Балашиха и Клин.