РИАМО - 24 дек. В январе-ноябре 2018 года в Московской области наблюдался рост производства в сфере промышленности, объем отгруженных товаров превысил 2,5 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 110%, в том числе по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – 110,1%, добыча полезных ископаемых – 109,2%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 108,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 101,5%», - говорится в сообщении.

В обрабатывающих производствах самый высокий индекс наблюдался у предприятий, занимающихся производством паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, – 2611,9%, а самый низкий – 0,8% – в организациях по производству меховых изделий.

На протяжении всего 2018 года не сдает свои позиции производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки. В январе-ноябре 2018 года эта отрасль показала самый высокий темп роста по объему отгруженной продукции по отношению к соответствующему периоду 2017 года – 892,5%. В то же время самый низкий темп роста в рассматриваемый период наблюдался в производстве меховых изделий – 14,5%.

Объем отгруженных товаров промышленного производства за январь-ноябрь 2018 года составил более 2,552 триллиона рублей. В структуре промышленного производства на долю обрабатывающих производств приходилось 86,8%; на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 10,2%; на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,5%.

Наименьшая доля в объеме отгруженных товаров промышленного производства приходится на предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых – 0,5%.

В январе-ноябре 2018 года отмечался значительный прирост объема отгруженных товаров в отдельных видах экономической деятельности. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов было отгружено на 53,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, продукции в металлургическом производстве – на 37,4%, прочих транспортных средств и оборудования – на 31,1%.

Наблюдался значительный темп роста производства отдельных важнейших видов продукции: мороженая рыба – 459%, препараты для лечения заболеваний глаз – 438%, необработанные лесоматериалы – 198%, гравий – 182%, продукты из мяса птицы – 182%, бумага и картон – 163%, продукты из мяса и мяса птицы – 161%, говядина парная, остывшая или охлажденная – 128%.