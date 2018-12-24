РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту мора рыбы в реке Пахре, в ходе которого установят источник загрязнения, сообщается на сайте Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел встречу по поводу мора рыбы в Подольске. Ранее он уже проводил расширенное заседание по данному происшествию, на котором было принято решение вернуться к рассмотрению этого вопроса после проведения необходимых контрольно-надзорных мероприятий и получения результатов. В ходе проверок органами прокуратуры, Московско-Окским управлением Росрыболовства установлено, что гибель рыбы произошла из-за сбросов неочищенных и необезвреженных стоков в реку Пахру от устья реки Черный ручей.

«По заключению лабораторий вода в реке характеризуется как «чрезвычайно грязная». Согласно исследованиям, гибель рыбы произошла в результате отравления тяжелыми металлами. Прокуратурой возбуждены административные дела в отношении предприятий, которые не осуществляли должный производственный контроль об охране окружающей среды, вели сброс сточных вод в реку. Также было возбуждено уголовное дело, в ходе которого будет установлен источник загрязнения водного объекта», – сказала председатель комитета Алла Полякова.

Она отметила, что сложности с определением источника загрязнения связаны с тем, что Черный ручей протекает через коллектор, куда сбрасывают воды все предприятия. Однако работа ведется.

«Мы продолжим мониторинг ситуации по расследованию данного происшествия и озвучим его результаты», – заключила она.

Загрязнение реки Пахры было зафиксировано в середине октября и привело к массовой гибели рыбы не только в Подольске, но и в Ленинском районе, а также в городском округе Домодедово. Данным вопросом занялись сотрудники администрации округа, Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству, министерства экологии Подмосковья и другие ведомственные структуры.