РИАМО - 24 дек. В Подмосковье пресекли сброс сточных вод в реку Песочную в городском округе Истра, организация-нарушитель оштрафована на 70 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники Минэкологии вынесли постановление об административном наказании ЗАО «Инфаприм», которое производит продукты специализированного питания в городском округе Истра. Штраф наложен после рассмотрения материалов проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области.

«В ходе проверки установлено, что ЗАО без разрешения сбрасывало сточные воды с очистных сооружений в реку Песочную в количестве 16 тысяч кубометров в год. За это на общество было наложены штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.