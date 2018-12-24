РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. В понедельник глава Люберец Владимир Ружицкий в рамках посещения холдинга «Вертолеты России» поздравил с 80-летним юбилеем Героя России и генерального конструктора холдинга «Вертолеты России» Сергея Михеева, об этом глава городского округа сообщил на своей официальной странице в Instagram.

«Поздравил с 80-летним юбилеем Героя России, академика, заслуженного ученого, генерального конструктора конструкторского бюро Камов холдинга «Вертолеты России» Сергея Михеева. Под его руководством созданы уникальные вертолетные системы и комплексы, в их числе знаменитые Ка-50 «Черная акула», Ка-52 «Аллигатор», Ка-60 «Касатка», поколение корабельных и новейших ударных вертолетов», – отметил Ружицкий.

Он пожелал Сергею Викторовичу здоровья, благополучия, творческой энергии, любви и заботы близких.