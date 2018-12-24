РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 дек. Жители Королева могут внести изменения в работу координационного совета городского округа до 15 января, сообщается на сайте совета.

На портале стартовало общественное обсуждение «Организации работы рабочих групп координационного совета».

«До 15 января 2019 года открыто голосование за изменения, которые необходимо внести в организацию работы совещательного органа. Можно проголосовать за предложенные пункты или написать свое предложение в комментариях в теме», – говорится в сообщении.

В рамках голосования по предложенным пунктам жители Королева смогут выбрать количество членов в рабочей группе или решить, когда член рабочей группы может быть лишен полномочий. Свои пожелания горожане смогут оставить в комментариях к голосованию.

Координационный совет Королева по вопросам взаимодействия администрации городского округа с предприятиями ЖКХ, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами в сфере ЖКХ и благоустройства создали по инициативе главы города Александра Ходырева 26 июня 2015 года.