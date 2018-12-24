РИАМО - 24 дек. Павел Малков назначен на должность руководителя Росстата, ранее главой ведомства был Александр Суринов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Распоряжение о назначении подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр освободил от должности главы ведомства Александра Суринова, который возглавлял Росстат с 2009 года.

Как уточняется на сайте министерства экономического развития РФ, Малков родился 29 января 1980 года в Саратове. В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», в 2008-2009 году прошел обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе MBA, специализация «Информационный менеджмент (CIO)».

До настоящего времени он возглавлял департамент государственного управления Минэкономразвития, который координирует работу по совершенствованию процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, отвечает за реализацию программы «Цифровая экономика РФ», в том числе за создание необходимой регуляторной среды и разработку и реализацию мероприятий по приоритетному проекту «Цифровое государственное управление».

На протяжении всей профессиональной деятельности Малков был связан с информационными технологиями, курировал вопросы электронного правительства и административной реформы.