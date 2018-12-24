РИАМО - 24 дек. Мосгосстройнадзор вместе с представителями Центра экспертиз в последнюю неделю года проверит строительство детского парка развлечений «Остров мечты» на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Парк развлечений возводится по адресу: Нагатинская пойма, участок №1 (ЮАО, Нагатинский затон).

«На объекте ведутся фасадные, бетонные работы, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж металлоконструкций тематических павильонов», – сказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Специалисты проверят ход работ в тематической зоне. Обследуют качество выполненных железобетонных конструкций и несущих стальных конструкций. Кроме того, проверят соответствие фасадных конструкций требованиям проектной документации.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – подчеркнул Антосенко.

Парк развлечений «Остров мечты» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку.

«Общая площадь объекта составит 292 тысячи квадратных метров. Высота 1-2-5 этажной крытой зоны – 75 метров. Подход к зданию организуют по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова. В одноуровневой подземной автостоянке с эксплуатируемой кровлей создадут 1,5 тысячи машино-мест. С учетом открытых парковок на территории общее число машино-мест будет 3,5 тысячи», – дополняется в материале.

Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.

«Транспортную доступность будут обеспечивать платформа «ЗИЛ» Московского центрального кольца, а также станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. От станции метро к детскому парку соорудят пешеходный переход через проспект Андропова», – заключается в сообщении.