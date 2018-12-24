РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник вручил многодетной семье Голубевых живую елку в преддверии новогодних и рождественских праздников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В семье Голубевых 13 детей – шесть мальчиков и семь девочек. Старшему 26 лет, младшей – год. Все дети – родные. Сейчас мама ждет четырнадцатого ребенка.

«Я вас поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. У вас здесь такая атмосфера добра витает, дети воспитанные. В Новый год чудеса должны происходить, поэтому мы с Дедом Морозом и Снегурочкой дарим вам елку», – сказал Ружицкий.

Дети рассказали Деду Морозу стихи и получили подарки. После этого они угостили главу выпечкой собственного приготовления.

Проект «Елка – в каждый дом» реализуется в Люберцах пятый год. В 2017 году данный проект выиграл премию губернатора «Наше Подмосковье». В его рамках малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеры получают в подарок живые ели.