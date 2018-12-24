РИАМО - 24 дек. Все автобусные и железнодорожные билеты в Москву на новогодние праздники уже проданы, столица готовится к наплыву туристов в праздничные дни, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Мы ожидаем увеличение количества туристов на новогодние праздники в Москве не меньше, чем плюс 30% к прошлому году. Билеты на все поезда дальнего следования и регулярные межсубъектные автобусные рейсы в Москву полностью проданы уже с 20 декабря 2018-го», - говорится в сообщении.

Ранее сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, что Санкт-Петербург, Москва и Казань являются самыми популярными российскими городами для поездок с детьми на новогодние каникулы. Туристы бронируют новогодние поездки с детьми в Москву в среднем на четыре ночи и потратят на гостиницу более 4 тысяч рублей в сутки.