РИАМО - 24 дек. В Подмосковье за минувшую неделю выявлено свыше 1 тысячи нарушений жилищного законодательства, инспекторы за текущий период обследовали состояние тепловых контуров и фасадов в 1433 многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«С 17 по 21 декабря 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1223 нарушения жилищного законодательства», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он уточнил, что также за текущий период выдано 200 предписаний об их устранении и составлено 134 протокола об административной ответственности.

«По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 36 штрафов на общую сумму 987 тысяч 300 рублей», – добавил Соков.

Он отметил, что в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов в 1433 многоквартирных домах.

«Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 94 домах. Больше всего их на территории городских округов Красногорск (35) и Королев (17)», – перечислил Соков.

Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 92 домах. Наибольшее их количество расположено в городских округах Люберцы (9) и Лобня (6).

«На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки», – резюмировал Соков.