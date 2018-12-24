РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Директору спортивной школы «Пахра» в Подольске вручили сертификат на 1 миллион рублей на укрепление материально-технической базы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов 2018 года «Триумф». Почетными гостями и участниками были депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, депутат Мособлдумы Павел Максимович и многие другие.

«Очень важно сегодня поблагодарить наших спортсменов и отметить всех тех, кто участвует в создании этого удивительного спортивного мира. Отмечу, что победу завоевать непросто, а повторить результат и приумножить – это совершенно уже другая задача! Поэтому я желаю молодым спортсменам городского округа Подольск приумножать свои достижения», – сказал Фетисов.

В рамках мероприятия благодарностями главы округа наградили коллектив спортивной школы «Пахра», которой исполнилось в текущем году 20 лет. А за большой вклад в развитие физической культуры и спорта директору данного учреждения Борису Вайнштейну вручили сертификат номиналом 1 миллион рублей на укрепление материально-технической базы спортивной школы.

Также в ходе церемонии директору спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Таисии Ефимовой вручили ключи от четырех снегоходов «Буран», оборудованных для подготовки лыжных трасс. Их приобрели в текущем году на собранные средства в ходе акции «День благотворительного труда».

Всего на мероприятии почетными наградами, грамотами и благодарностями были награждены около 80 выдающихся спортсменов, тренеров и представителей спортивной жизни горокруга.