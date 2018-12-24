РИАМО - 24 дек. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выписали штраф в размере 120 тысяч рублей собственнику сельхозугодий в городском округе Истра за скопление сорняков на участке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Суд привлек к ответственности владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения в Московской области за повторное невыполнение предписания управления Россельхозадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям

«В конце сентября 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания ООО «Поляна» (город Москва), собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 25,7 гектара, расположенного в городском округе Истра», – отмечается в сообщении.

В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственник повторно не принял мер по устранению зарастания территории участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

«За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренное частью 25 статьи 19. 5 КоАП РФ, управлением в отношении ООО «Поляна» был составлен протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ и материалы административного дела переданы в судебный участок №191 района Фили-Давыдково города Москвы для принятия решения», – уточняется в материале.

В декабре 2018 года решением мирового суда ООО «Поляна» привлечено к административной ответственности по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 120 тысяч рублей.