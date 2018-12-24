РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже детских игрушек на сумму свыше 8 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны получили информацию о срабатывании «тревожной кнопки» на охраняемом объекте – одном из сетевых магазинов. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю женщину, которая совершила кражу детских игрушек на общую сумму более 8 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.