РИАМО - 24 дек. Компания ОАО «РЖД» приняла решение о переименовании в столице двух остановочных пунктов Павелецкого направления Московской железной дороги «ЗИЛ» и «Варшавская», чтобы пассажирам было лучше ориентироваться при пересадке между разными видами рельсового транспорта, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Так, остановочный пункт «ЗИЛ» будет называться «Тульская», как и расположенная рядом станция метро, а находящийся в завершающей стадии строительства новый остановочный пункт «Варшавская» станет называться «Верхние Котлы», то есть, как станция МЦК», — говорится в сообщении.

Одинаковое название станций разных видов общественного транспорта позволит избежать пассажирам путаницы и удобнее строить маршруты.