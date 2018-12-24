РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске наградили около 80 выдающихся спортсменов и тренеров на торжественной церемонии подведения спортивных итогов 2018 года «Триумф» в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов 2018 года «Триумф». Почетными гостями и участниками были депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, первый заместитель главы администрации округа Виктор Чуб, депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Всего в ходе торжественной программы сегодня (24 декабря – ред.) почетными наградами, грамотами и благодарностями были награждены около 80 выдающихся спортсменов, тренеров и представителей спортивной жизни горокруга», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

Как отметил Чуб, в 2018 году в Подольске проводилось большое количество спортивных мероприятий.

«Всего в нашем округе в спортивных секциях занимаются 26,5 тысяч спортсменов, из них 6,2 тысячи человек занимаются по программе «Спортивная подготовка». В этом году были установлены 23 спортивные площадки, реконструированы два школьных стадиона, заменено покрытие на стадионе «Зенит»», – сказал Чуб.

По его словам, сейчас в округе регулярно занимаются спортом 116 тысяч человек, а за текущий год было проведено свыше 1,3 тысячи спортивных мероприятий, которые посетили 107 тысяч человек. Была проделана большая работа.

На мероприятии за большой вклад в развитие физической культуры и спорта почетным знаком «Добро и милосердие» наградили председателя общественной организации «Центральный спортивный клуб «Витязь» Геннадия Андрейцева, знаками отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени наградили спортсменов Сергея Емелина и Евгения Максимова, знаками «За заслуги перед городским округом Подольск» II степени наградили спортсмена Бориса Шикунова и директора ФСК «Заречье» Александра Дудкина.