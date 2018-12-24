РИАМО - 24 дек. На территории храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в подмосковных Химках прошла новогодняя благотворительная ярмарка, на которой можно было купить поделки ручной работы, мед и соленья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Различные поделки ручной работы, а также мед и соленья смогли приобрести посетители ярмарки в Химках. Благотворительная ярмарка была организована на территории храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Организаторами мероприятия выступает экоклуб «Родник».

«Такие мероприятия мы проводим традиционно. В этот раз на ярмарке был представлен широкий ассортимент новогодних и рождественский подарков, различных украшений», — сказал руководитель экологического клуба «Родник» городского округа Химки Илья Макарцев.

Гостей ярмарки угощали чаем из самовара и пирожками.

Кроме того, на ярмарке был организован раздельный сбор мусора. Все желающие могли принести макулатуру, стекло, металл и картонные упаковки. Собранные отходы будут отправлены на переработку в специализированные организации.

«Регулярно посещаю такие ярмарки, стараюсь по возможности помогать людям, покупаю игрушки. Приношу макулатуру», - отметила жительница городского округа Тамара Пушкарева.