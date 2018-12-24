РИАМО - 24 дек. Для удобства жителей столичного района Хамовники и сокращения перепробегов движение по участку 3-го Обыденского переулка от 1-го Обыденского переулка до 2-го Обыденского переулка теперь открыто в рабочие дни для автомобилистов, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В выходные и праздничные дни этот переулок будет по-прежнему пешеходным», – отмечается в сообщении.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.