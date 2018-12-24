РИАМО - 24 дек. Десятилетнюю Таню Луговую из подмосковных Мытищ пригласили на главную роль в мюзикле «Чудеса за два часа», девочка обладает идеальным музыкальным слухом, говорится в сообщении пресс-службы организаторов показа мюзикла.

Автор многочисленных хитов для звезд российской эстрады, композитор рок-оперы «Парфюмер» Игорь Демарин готовит в январе премьеру нового музыкального проекта «Чудеса за два часа». Мюзикл, премьерные показы которого состоятся 12 и 13 января на сцене театра «Русская песня» в столице, рассчитан на семейную аудиторию.

«С ученицей 4-го класса подмосковной школы города Мытищи музыкант познакомился после того, как увидел ее в сюжете на ТВ. Композитора заинтересовала необычная девочка с уникальным даром общаться с животными и идеальным музыкальным слухом. Разыскав героиню сюжета и познакомившись с ней лично, Игорь Демарин сделал ей предложение исполнить роль главной героини нового мюзикла «Чудеса за два часа», - говорится в сообщении.

Демарин отметил, что девочка сразу же покорила его своей открытостью, наивностью и чистотой. Он подчеркнул, что у юной артистки безупречный музыкальный слух и хорошие вокальные данные.

«Таня поделилась с композитором о том, что занимается вокалом с частным преподавателем, поскольку решила реализовать свою мечту – на прошлый Новый год она загадала желание спеть на большой сцене», - уточняется в материале.

После знакомства Игорь написал для необычной школьницы из Мытищ песню «Поговорите со мной».

«Эта композиция о том, как девочка просит животных пообщаться с ней. Когда Таня напела эту песню, я понял, что она именно та девочка, которая подошла бы на главную роль моего мюзикла», - отметил композитор.

По сюжету главная героиня, девочка Таня, загадывает в новогоднюю ночь три заветных желания. Волшебные герои мюзикла дарят героине два часа, чтобы она сама исполнила свои мечты. В спектакле случится много интересных событий: трудности и испытания, которые выпадают на долю Тани, проверка дружбы на прочность, волшебство и исполнение желаний.

Показы мюзикла пройдут 3 и 4 января на «Арене Мытищи», а также 12 и 13 января в театре «Русская песня».