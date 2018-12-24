РИАМО - 24 дек. Эльвира Гайфуллина и Дмитрий Чуприна из Подмосковья выиграли три золотые медали на Кубке России по фристайлу, который прошел в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

23 декабря в Красноярске на кластере «Сопка» проходили 1 и 2 этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине акробатика среди мужчин и женщин.

«Победительницей обоих этапов в женской акробатике стала подмосковная фристайлистка Эльвира Гайфуллина. На втором месте расположилась Александра Герасимова из Республики Башкортостан, на третьем - Алина Винник из Санкт-Петербурга. У мужчин золото первого этапа выиграл спортсмен из Московской области Дмитрий Чуприна, серебро досталось Ильдару Халимову из Башкортостана, бронза - Сергею Семенову из Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

На втором этапе Чуприна завоевал серебро, бронзу взял снова петербуржец Сергей Семенов, победил фристайлист Александр Ведренко из Санкт-Петербурга.

«Для всех участников выступать на первых этапах Кубка России по акробатике было сложно. Сказывался и сильный мороз, и то, что это были тестовые соревнования в преддверии зимней Универсиады. Выиграть в таких условиях особо ценно. Подмосковным фристайлистам Эльвире Гайфуллиной и Дмитрию Чуприне удалось победить в трех из четырех финалов», - уточнил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.