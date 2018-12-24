РИАМО - 24 дек. Столичный суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова и адвоката Александра Мосина к заключению в колонии на 5,5 и 3 года соответственно по делу о мошенничестве, сообщил представитель пресс-службы Симоновского районного суда.

Корогодов обвинялся в покушении на особо крупное мошенничество. Судья пытался получить с истца за решение дела в его пользу 70 тысяч долларов. Судью задержали 22 апреля 2016 года в Москве в рамках оперативного мероприятия после получения требуемой суммы.

«Симоновский районный суд Москвы приговорил: признать Мосина Александра Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление – ред.), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.), за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Мосину запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение 2 лет после отбытия основного вида наказания.

«Суд приговорил: признать Корогодова Игоря Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании части 3 статьи 47 УК РФ лишить Корогодова И.В. права занимать государственные должности РФ в течение трех лет после отбытия основного вида наказания», — отметил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что иск потерпевшего о взыскании с Мосина и Корогодова материального ущерба и морального вреда оставили без удовлетворения.