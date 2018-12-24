РИАМО - 24 дек. Собственник земли сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 164 гектара в подмосковном Чехове получил штраф в 400 тысяч рублей за сорняки и кустарники на своих участках, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

По результатам проверки материалов администрации городского округа Чехов ведомство выявило нарушения требований земельного законодательства РФ на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 163,9 гектара. Участки принадлежат ООО «Усадьба Менеджмент» из Москвы.

«Собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится. Сельскохозяйственные угодья закочкарены и задернованы», - говорится в сообщении.

В декабре за выявленные нарушения земельного законодательства управление Россельхознадзора привлекло ООО «Усадьба Менеджмент» к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.